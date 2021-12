Muriel, doppia beffa: ladri in casa durante la partita (persa) con il Villarreal - BergamoNews

Bergamo. Doppia beffa per Luis Muriel nella serata di giovedì. Oltre alla sconfitta della sua Atalanta contro il Villarreal che è costata l’eliminazione dalla Champions League agli uomini di Gasperini, una volta tornato a casa il giocatore nerazzurro ha scoperto di essere stato vittima di un furto nel suo appartamento ai piedi di Città Alta.

Il bottino, a quanto pare, comprenderebbe degli orologi di valore ma è ancora da valutare cos’altro sia stato sottratto. Ancora da capire anche come i ladri si siano introdotti nell’abitazione del numero 9 nerazzurro.

Muriel ha presentato denuncia ai carabinieri, che sono arrivati sul posto per i rilievi intorno alle 23. Indagini in corso per individuare i responsabili.

