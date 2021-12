La sveglia suona tardi: sarà Europa League, ma con rimpianti - BergamoNews

Gli uomini di Gasperini abbandonano il palcoscenico della Coppa dalle grandi orecchie. Non riesce il tris all’Atalanta, la terza qualificazione agli ottavi non arriva. Non è un dramma, anche perché nessuno sogna di vincere questa competizione, ma senza ombra di dubbio un pizzico di rammarico non può che aleggiare anche a fronte della sfida contro gli spagnoli.

Certamente il girone di ritorno della Champions neroazzurro è pieno di rimpianti. Si parte dal doppio vantaggio contro il Manchester vanificato dalla rete di Ronaldo a tempo scaduto. Si passa ai cinque minuti di sbando totale a Berna dove gli orobici si sono complicati un’intera partita rischiando addirittura di perdere. Si arriva a quest’ultima sfida, quella decisiva: già la Dea era obbligato a vincere, in più partendo sotto sia nel tempo che nel secondo tempo non può certo pretendere di poter passare agli ottavi.

Al Gewiss Stadium l’Atalanta approccia come peggio non potrebbe fare regalando di fatto la prima rete al Sottomarino giallo. Gli uomini di Unay Emery non sono uno squadrone (13° in Liga) ma hanno grande esperienza (hanno vinto una Europa League sbattendo fuori United e Arsenal). Giocando con due risultati su tre e con il vento in poppa tecnicamente si sono esaltati e pur non creando una miriade di occasioni in 50 minuti han messo in cassaforte la sfida.

La Dea è risultata invece parecchio sottotono nella prima parte di gara, probabilmente la rete iniziale ha generato tra i giocatori ansia e frenesia molto percepibile dagli spalti. La reazione è arrivata anche grazie alle sostituzioni e l’Atalanta con i sigilli di Malinovskyi e Zapata arriva persino a credere nella clamorosa impresa. Nel finale è la sfortuna a fare da padrona con pali e rimpalli che non favoriscono gli orobici. Ma è troppo tardi, Taylor decreta la fine e per l’Atalanta rimane l’Europa League.

Braga, Olympiacos, Dinamo Zagabria, Betis, Rangers, Real Sociedad: tra queste c’è l’avversaria dei sedicesimi di Europa League nell’urna di Nyon di lunedì 13. Una competizione che non ha le super big d’Europa, ma va onorata e può assumere un grande valore perché composta da squadre di assoluto spessore. Da qui a febbraio però servirà massima concentrazione a campionato e Coppa Italia.

TOP E FLOP

Si può rimproverare qualcosa a Gasperini? Sicuramente sì. Sono tre le scelte che fanno discutere: la titolarità di Hateboer e Pessina, il non utilizzo di Malinovskyi dall’inizio e il non impiego di Koopmeiners nel corso del match. Su Hateboer e Pessina c’è da sottolineare come i due devono ancora recuperare la condizione post infortunio, ma se la scelta dell’esterno era quasi obbligata (Zappacosta ha lavorato a parte nei giorni scorsi), quella di Pessina ha fatto storcere il naso a molti. Gasp ha pensato al numero 32 per mantenere più equilibrio ma l’ex Spezia ha toppato l’appuntamento e quindi sicuramente vedere migliore del momento,ossia Pasalic, in panchina stona assai. Se non Pasalic, ci si poteva aspettare una Dea molto offensiva sin dall’inizio con Malinovskyi (che per inciso domenica non sarà a Verona per squalifica).

Infine un giocatore come Koopmeiners sarebbe stato molto utile oltre che per gestione del centrocampo (dove invece De Roon non ha brillato) sia per il fattore lanci lunghi calibrati a spaccare il gioco, spesso utilizzati male dalla Dea nel corso della sfida. Per chiudere l’analisi da sottolineare gli errori in difesa di Demiral e ancora la garra incredibile messa in campo da Palomino.

LE PAGELLE

Musso 6

Toloi 6,5

Demiral 5 (Djimsiti 6)

Palomino 7

Hateboer 5,5

Freuler 6,5

De Roon 5,5 (Muriel 7)

Maehle 5,5 (Zappacosta SV)

Pessina 4,5 (Malinovskyi 7)

Ilicic 6,5

Zapata 7

All.Gasperini 5

