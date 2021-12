Forza Italia, Gallone: “Siamo in campo per le elezioni provinciali e le amministrative 2022" - BergamoNews

Si è svolta giovedì sera 9 dicembre a Trescore, a Villa Redona, la serata degli auguri di Forza Italia Bergamo alla presenza dei quadri e degli eletti di tutta la provincia. Sindaci, assessori e consiglieri hanno fatto il punto, insieme alla senatrice Alessandra Gallone a tutto il coordinamento provinciale, in vista delle elezioni provinciali e delle elezioni amministrative 2022.

“Una splendida occasione di incontro e di confronto – dichiara Alessandra Gallone – che ha visto una lunga serie di interventi tra i quali quelli dei responsabili degli enti locali Lella Carpino e Stefano Lorenzi, del capogruppo in consiglio comunale Gianfranco Ceci, la responsabile ambiente e salute Laura Marino, i nostri giovani guidati da Simone Merigo. Coordinatori comunali e di collegio e i tanti protagonisti dell’ultima tornata amministrativa di ottobre, fra i quali Michele Bornaghi neo assessore a Treviglio, e dei candidati di Forza Italia della lista “Comuni Protagonisti” per le prossime elezioni provinciali. Una lista nata da un gruppo di lavoro all’interno del quale hanno lavorato per Forza Italia Cinzia Locatelli, Gianluca Iodice, Mario Doneda e Pietro Orru’ che ha posto al centro gli amministratori e il programma per il futuro della provincia di Bergamo”.

“Il nostro Movimento ha candidato nella lista sei amministratori, guidati dal consigliere provinciale uscente Massimo Cocchi, insieme a Ilaria Balduzzi, Nerella Zenoni, Matteo Nespoli, Chiara Rocca e Alessandra Giassi – prosegue Gallone -. Gli ultimi tre in particolare provenienti dalle fila di Forza Italia Giovani che rappresentano il segnale più bello di una Storia che a Bergamo prosegue e si rinnova con nuovi volti pronti a mettersi al servizio delle proprie comunità. Il nostro lavoro per radicare e rilanciare la presenza di Forza Italia a Bergamo prosegue sempre con la stella polare di dare, anche in occasione delle prossime elezioni amministrative, la possibilità di trovare sulla scheda elettorale il centrodestra unito e competitivo in tutti i comuni al voto”.

“Una serata resa possibile dalla campagna vaccinale e dal super green pass – sottolinea Enzo Lorenzi, Vice Vicario Provinciale – fortemente voluti da Forza Italia e che consentirà di svolgere le feste natalizie, sempre con la dovuta attenzione all’evoluzione dei dati di contagi e ospedalizzazioni, evitando nuove chiusure generalizzate. Questi provvedimenti insieme alla riforma fiscale, rappresentano le ragioni del sostegno del nostro Movimento al Governo Draghi, la cui nascita è stata favorita ancora una volta da una grande intuizione del Presidente Berlusconi”.

