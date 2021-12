Boltiere: centro ricreativo invernale per i ragazzi dai 6 ai 13 anni - BergamoNews

Boltiere. Il comune di Boltiere organizza, in collaborazione con la cooperativa sociale l’Airone e con la Pallavolo Boltiere, due proposte ludico-ricreative per venire incontro alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro delle famiglie boltieresi e per regalare momenti di socialità a ragazze e ragazzi in questa pausa scolastica natalizia.

Presso la palestra comunale e la scuole primaria sarà possibile iscriversi a due diverse proposte.

Per le attività presso la palestra l’orario sarà dalle 9:15 alle 12:30 e il costo di partecipazione è di 10 € per l’intera settimana. Mentre per la proposta alla scuola primaria l’orario sarà full time dalle 8:00 alle 17:00, per i residenti il prezzo comprensivo di mensa, grazie al contributo dell’amministrazione comunale, è di 60 € mentre per i non residenti è di 100 €, per un massimo di 25 iscritti totali.

Le iscrizioni sono possibili entro il 16 dicembre, le attività proposte riguarderanno attività ludico-sportive, momenti di approfondimento sui valori educativi dello sport, e laboratori vari.

Nella locandina presente anche all’interno del sito internet comunale è possibile trovare i contatti per potersi iscrivere.

Oltre a Pallavolo Boltiere, e all’istituto comprensivo, le attività saranno proposte anche dalla società Karate Boltiere, e dal corpo musicale San Giorgio.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

