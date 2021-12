A Giorgia, la borsa bergamasca realizzata dagli scarti delle mele, il premio per la moda etica - BergamoNews

Bergamo. Per la sua borsa “Giorgia”, prodotta in AppleSkin, materiale innovativo realizzato dagli scarti delle mele, il marchio bergamasco di accessori sostenibili Miomojo ha vinto il premio PETA Germany Vegan Fashion Award 2021 nella categoria “Best Handbag 2021”, premio promosso dall’organizzazione per i diritti degli animali PETA.

L’associazione animalista, che difende i diritti di tutti gli animali, come ogni anno ha deciso di consegnare i premi a chi si distingue per la sua moda etica. In precedenza, questo premio è stato vinto da importanti marchi come Giorgio Armani, Stella McCartney e Vivienne Westwood.

“Siamo onorati di vincere il PETA Vegan Fashion Award di quest’anno! – commenta Claudia Pievani, fondatrice di Miomojo -. È stata una grande sorpresa ed è un riconoscimento dei nostri sforzi e della nostra dedizione per creare un’opzione bella e rispettosa degli animali in cui l’etica e l’estetica si incontrano e non dobbiamo rinunciare a nulla.

Siamo molto lieti di poter fare appello non solo ai consumatori consapevoli vegani o vegetariani che amano gli animali e che vogliono contribuire a cambiare il mondo con il loro stile di vita, ma anche agli amanti del design: inside e onnivori, che possono avere un processo con il risveglio di un sacchetto in un mondo più gentile”.

Giorgia è una “borsa a secchiello” e fa parte della collezione premium Miomojo Prima Linea. Realizzata in pelle di mela vegana, rispettosa dell’ambiente e degli animali, la sua fodera è composta al 100% da bottiglie di plastica riciclate. La pochette dimostra versatilità con il suo design minimalista e si abbina bene ad un outfit casual con jeans e al più classico look da ufficio. Particolarmente pratica: il manico si regola facilmente in pochi semplici passaggi e la tasca a marsupio si trasforma in zaino.

Miomojo ha sede a Bergamo ed è stata fondata nel 2012 da Claudia Pievani. L’etichetta è sinonimo di accessori animal friendly, riciclati e sostenibili e vuole contribuire al cambiamento verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso nei confronti degli animali e del pianeta, nonché un sistema di moda più sostenibile.

L’azienda bergamasca produce moda vegana, ovvero tutti i prodotti sono realizzati senza pelliccia, lana, seta, piume e pelle. Vengono invece utilizzati materiali innovativi a base vegetale realizzati con cactus, mais e mele, reti da pesca riciclate, vetro e caffè, nonché fibre organiche come bambù, lino, canapa e menta.

© Riproduzione riservata

