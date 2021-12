Urgnano: brucia un tetto, condominio inagibile e dieci famiglie sfollate - BergamoNews

Urgnano. Il tetto di un’abitazione di via Cristoforo Colombo, a Urgnano, è andato a fuoco nella serata di mercoledì 8 dicembre e dieci famiglie sono state sfollate.

Intorno alle 21.30 le fiamme, probabilmente a causa del surriscaldamento di una canna fumaria, hanno cominciato a levarsi alte dalla copertura e sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine e Treviglio e Madone.

Spento il rogo, lo stabile è stato messo in sicurezza ma non è agibile in quanto sono andati in fumo circa 150 metri quadrati di tetto, alcune abitazioni sono state danneggiate ed è necessario effettuare degli accertamenti a livello strutturale.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!