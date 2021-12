Tre manifesti a Ebbing - Missouri, Zelig o L'amore davvero? La tv del 9 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 9 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Stuart Mill” e “Schopenhauer”.

Nel primo, Dante deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo…

Nel secondo, il segreto che angustia Dante non lo rende sereno e disponibile e per questo reagisce male con Anita. Intanto in classe tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per spingere i suoi alunni a reagire al dolore. Mentre Sbarra affida a Manuel una pistola, con cui dovrà minacciare un suo creditore, Simone decide di organizzare per il suo compleanno una festa clandestina a scuola…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà “Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace: bugie e verità”. I delitti del mostro di Firenze, una serie di sette duplici omicidi avvenuti fra il 1974 e il 1985 nella provincia toscana, hanno terrorizzato il Paese e ridisegnato una pagina della storia contemporanea italiana.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Zelig”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Tre manifesti a Ebbing. Missouri”; su Italia1 alle 21.25 “It – Capitolo 2”; su Rai4 alle 21.20 “The Counselor – Il procuratore”; su La5 alle 21.05 “Love actually – L’amore davvero”; su Iris alle 20.55 “The Jackal” e su Italia2 alle 21.10 “Quella casa nel bosco”.

Su Rai5 alle 21.15 spazio a “Santa Cecilia: Pappano-Trifonov”. Antonio Pappano torna alla guida dell’Orchestra di Santa Cecilia affiancato dal giovane premiatissimo pianista russo Daniil Trifonov. In programma Beethoven, le Creature di Prometeo: ouverture; Mozart, concerto per pianoforte n. 9 K271 Jeunehomme e Sibelius, sinfonia n1.

Su La7D alle 21.30 verrà proposto il documentario “Donne nella storia – Nella mente di Agatha Christie”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

