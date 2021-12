Tour tra i "Presepi nel Borgo": passeggiata lunga un chilometro tra arte e shopping - BergamoNews

Bergamo. Sabato 11 dicembre dalle 16, tra una bevanda calda e una passeggiata in via Borgo Palazzo a Bergamo, sarà possibile partecipare a un tour guidato tra i “Presepi nel Borgo”, l’iniziativa natalizia promossa dall’Associazione Le Botteghe di Borgo Palazzo in collaborazione con il Museo del Presepio, e ammirare le oltre 30 opere d’arte presepistica provenienti da tutto il mondo ospitate eccezionalmente nei negozi della via cittadina.

Il tour partirà da via Borgo Palazzo 1 e sarà guidato da Barbara Crivellari, curatrice del Museo del Presepio di Dalmine.

Durante il percorso sarà possibile gustare una bevanda calda, grazie alle partnership con i bar locali, e fare tappa nei negozi per il proprio shopping natalizio! Per prenotazioni scrivere a: lebotteghediborgopalazzo@gmail.com

Il tour si inserisce all’interno dell’iniziativa “Presepi nel Borgo”, un itinerario a “cielo aperto” tra i presepi storici di tutto il mondo ospitati per l’occasione nelle attività commerciali della via, visibili in via Borgo Palazzo fino al al 10 gennaio 2022.

Sono più di 30 i presepi selezionati per l’evento tra le oltre 900 opere del Museo del Presepio di Dalmine: presepi differenti per epoca, provenienza geografica, dimensione e materiale, la cui scelta e collocazione è stata precisamente studiata in relazione agli spazi e alle attività che li ospiteranno con la storica d’arte e conservatore del museo Barbara Crivellari.

Passeggiando in via Borgo Palazzo in questo periodo è infatti possibile ammirare Natività del Settecento della tradizione napoletana, una Sacra Famiglia in legno della Val Gardena, un’Adorazione dei Magi di uno dei più grandi maestri figurinai siciliani del Novecento, un Antico Presepio Bergamasco di inizio XX secolo in gesso e, ancora, straordinarie ambientazioni legate alle nostre valli -con tetti in ardesia e case in cemento- nel diorama “La notte di Natale” in legno, calce e pietra di Ruggeri Adriano con figure in terracotta di F. Narracci.

E il viaggio continua in tutto il mondo con una vetrina di Presepi europei, da quello tradizionale di Cracovia Szopka (Culla-Presepio) in cartone, stagnola e carte colorate al Presepio inglese in

ceramica con bambini arrampicati sulla scritta CHRIST, fino ad arrivare alle figure scolpite in un unico blocco di legno del Presepio Africano o al più attuale e raro Presepio giapponese di Sachiko

Ichimaru in carta e legno, donato recentemente al museo proprio da un visitatore giapponese.

Con l’iniziativa “Presepi nel Borgo”, arte e commercio si intrecciano in Borgo Palazzo.

Proprio in quest’ottica, durante il Tour dei Presepi nel Borgo, le persone potranno gustare una bevanda calda offerta dai bar aderenti: un segno di accoglienza, come vuole la tradizione nord

europea, che prevede di offrire tisane calde e dolci agli ospiti in visita ai presepi. Un gesto simbolico che vuole far riscoprire il valore autentico di un rapporto “a tu per tu” tra cliente e negoziante di fiducia, portando le persone a volersi affidare alla qualità dei beni e dei servizi dei negozi di Borgo Palazzo a Bergamo.

