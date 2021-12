Simona Ventura presenta a Nembro il suo film: "Le 7 giornate di Bergamo" - BergamoNews

Nembro. Un appuntamento fortemente voluto dall’assessore regionale Lara Magoni: “Simona Ventura mi ha donato questa serata in Val Seriana con il suo docufilm “Le 7 Giornate di Bergamo”

il miracolo dell’ospedale degli alpini”.

La proiezione, alla presenza della regista Simona Ventura, sarà lunedì 13 dicembre alle 19 all’Auditorium “Modernissimo” in Piazza della Libertà a Nembro.

Il docufilm racconta la costruzione in tempi record dell’ospedale alla Fiera di Bergamo. Un’impresa avvenuta in soli 7 giorni spinta dall’immane forza, volontà e disperazione di un gruppo di Alpini guidati da Sergio Rizzini, Direttore Generale della Sanità dell’Associazione Nazionale Alpini, e coadiuvati da artigiani, imprenditori e tifosi dell’Atalanta.

“L’inchiesta – che vuole essere un atto di ringraziamento nei confronti di privati e volontari – insiste sulla straordinarietà dell’impresa e sullo spirito patriottico, facendo leva sull’inevitabile emotività legata ai lutti subìti” commenta Lara Magoni.

“La nostra amicizia è iniziata 25 anni fa – racconta Lara Magoni – Simona lavorava già in tv ed io iniziavo ad avere buoni risultati in Coppa del Mondo. Con lei ho fatto alcune pubblicità e lei era stata ingaggiata dalla Ferrero per fare lo sport Pocket Coffee, quello dove eravamo tutte insieme con Debby Compagnoni e Isolde Kostner. Quando ha realizzato il docufilm sono rimasta molto colpita dalla sua sensibilità nel raccogliere i racconti dei protagonisti. Chi come noi ha visto e vissuto quel drammatico periodo non potrà mai dimenticarlo e il suo “lavoro” rimarrà nella storia.

A lei ho chiesto un regalo e Simona me l’ha fatto. Portare il suo docufilm in Valseriana, nel cuore dell’epidemia per far conoscere il grande lavoro fatto dai tanti volontari che da tutta la provincia hanno raggiunto la fiera per trasformarla nell’Ospedale che è diventato un simbolo della nostra terra”.

Si ricorda l’obbligo di green pass rafforzato per accedere alla sala.

