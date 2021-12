Seriate si differenzia: cambiamenti in vista per la raccolta dei rifiuti - BergamoNews

Seriate. Cambiamenti in vista per la raccolta differenziata di Seriate. Da gennaio 2022 il servizio di igiene urbana, gestito da Aprica – società del Gruppo A2A, la prima Life Company italiana, subirà alcune importanti novità per incrementare la raccolta differenziata, offrire un servizio più efficiente e tutelare al meglio il decoro e l’igiene del nostro Comune. Per illustrare tutte le novità in tema di gestione dei rifiuti, martedì 14 dicembre alle 20.30, si terrà un’assemblea pubblica in sala consiliare. L’incontro sarà trasmesso anche online sul canale YouTube del Comune: il link sarà caricato sulla homepage del sito www.comune.seriate.bg.it da martedì mattina. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet apricaspa.it o al numero verde 800 437678.

«Auspico un’ampia partecipazione all’incontro perché sin dai primi giorni di gennaio sono in arrivo tante novità riguardanti la raccolta differenziata – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Si tratta di cambiare abitudini per una migliore gestione della raccolta dei rifiuti e per un maggiore rispetto dell’ambiente. Il nuovo appalto prevede nuovi servizi aggiuntivi da conoscere così da essere utilizzati. Inoltre, in primavera saranno distribuiti i nuovi bidoni. Sino ad allora i cittadini dovranno usare i sacchi a loro disposizione».

Di seguito in sintesi, le principali novità:

 le zone di raccolta verranno ridotte da 3 a 2: la zona A (verde) corrispondente alla parte di città a ovest del fiume Serio e la zona B (blu) che coincide con la parte di città a est del fiume;

 saranno ampliati gli orari di apertura del Centro di Raccolta

 sarà aggiunta una tappa al percorso dell’Ecovan, il veicolo dedicato alla raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

 la raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti si potrà prenotare online sul sito www.apricaspa.it oppure chiamando il numero verde 800437678

 sarà avviata la raccolta gratuita a domicilio degli sfalci, che potrà anch’essa essere prenotata online o chiamando il numero verde 800437678

 nei prossimi mesi saranno inoltre distribuiti nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

La cartina con la nuova suddivisione in zone

