Primo tempo da dimenticare, il Villarreal vince 3-2: l'Atalanta "retrocede" in Europa League - BergamoNews

Bergamo. Notte fonda per l’Atalanta che si deve arrendere a un Villarreal più cinico e determinato. Nel 3-2 finale fatale la doppietta di Danjuma e il gol di Capoue che sanciscono l’eliminazione della Dea dalla Champions League condannandola ai sedicesimi di Europa League.

Non bastano i centri nerazzurri di Malinovskyi e Zapata per ribaltare una situazione di punteggio compromessa nella prima frazione di gioco.

Avvio di gara da dimenticare per gli orobici, Demiral non interviene con decisione a centrocampo regalando la palla a Parejo che di prima intenzione premia il taglio in profondità di Danjuma e a tu per tu con Musso lo infila sotto le gambe.

I padroni di casa vanno a corrente alternata, non sono precisi e cattivi negli ultimi venti metri e soffrono le percussioni offensive avversarie. Il Villarreal alza i ritmi, Parejo sulla trequarti vede l’arrivo di Moi Gomez a destra, l’esterno di Emery pesca nell’area piccola Capoue che fredda il portiere con un missile sotto la traversa.

Nella ripresa esce dagli spogliatoi una truppa nerazzurra completamente diversa che però non incide in avanti e in difesa barcolla troppo.

Gerard Moreno accende la luce al limite dell’area orobica, nell’uno contro uno si libera della marcatura di Palomino, cross al centro per Danjuma che si gira in un fazzoletto di campo eludendo l’intervento di Toloi e realizza il 3-0.

La reazione della Dea non è veemente come ci si aspettava ma nonostante il passivo il pubblico del Gewiss Stadium non smette di spingere la sua squadra del cuore a riaprire il match. Malinovskyi dalla distanza con un mancino chirurgico deviato realizza il momentaneo 1-3.

A dieci dalla fine sale in cattedra il professore Josip Ilicic, filtrante da applausi per lanciare a rete Zapata che con un tocco sotto gonfia la rete. Un’Atalanta mai doma accarezza il pareggio colpendo il palo grazie a una magia di Muriel e sulla respinta Toloi in scivolata sfiora il terzo gol.

Clamorosa chance per gli uomini di Gasperini che vengono eliminati dalla Champions League e giocheranno in Europa League.

