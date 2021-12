Maxi presepe sui posti auto per disabili, al Don Orione nuovi stalli - BergamoNews

Bergamo. La direzione del Centro Don Orione di Redona aveva ammesso senza giri di parole di aver commesso una gaffe. E, come promesso dal direttore Dario Perico, è corsa in fretta ai ripari.

A scatenare le polemiche il presepe a grandezza naturale scelto per le festività natalizie, installato sopra i posti auto riservati ai disabili. Una scelta paradossale secondo alcuni utenti: “Una struttura che si occupa di riabilitazione – facevano notare – dovrebbe prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con problemi motori”.

Nel giro di poche ore la direzione della struttura si è attivata per risolvere il problema, mettendo a disposizione tre nuovi stalli per i disabili (gli stessi occupati dal presepe, rimasto dov’era) segnalati dall’apposita cartellonistica come mostrano chiaramente le immagini.

