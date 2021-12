La Biblioteca Mai apre le porte per l'ultima volta nel 2021 - BergamoNews

Bergamo. Il titolo, #maididomenica 250 anni, si riferisce alla storia della Biblioteca Civica di Bergamo che nel 1771 fu dotata di un regolamento, di un catalogo e, poco dopo, della nomina di un bibliotecario. Come noto, il cardinale Giuseppe Alessandro Furietti, nel testamento del 1760, aveva destinato a Bergamo, sua città natale, la propria libreria con l’impegno che venisse aperta una biblioteca pubblica entro i cinque anni successivi alla propria morte, avvenuta nel 1764.

Collocata in un locale del Palazzo Nuovo, posto sul lato nord-est di piazza Vecchia, la biblioteca ebbe in seguito varie sedi fino al trasferimento definitivo nello stesso palazzo nel 1928. Nel corso dei suoi 250 anni di storia la Biblioteca Civica, intitolata ad Angelo Mai nel 1954, ha sempre ricevuto grande attenzione da parte delle autorità politiche e civili e della cittadinanza incrementando sempre più il proprio patrimonio grazie all’acquisizione di biblioteche monastiche, conventuali, scolastiche, di privati cittadini e agli acquisti. Oggi, con i suoi ca. 750.000 volumi e una ricca varietà di tipologie di documenti, la Biblioteca Angelo Mai è una delle prime biblioteche civiche italiane per ricchezza e preziosità del patrimonio conservato.

Con partenze alle 9.15, 11.15, 14.45, 16.45, le visite consentiranno non solo di conoscere le sale storiche della Biblioteca (Salone Furietti, Sala tassiana, Sala periodici, Sala del cancelliere), ma anche di ammirare alcuni tra i pezzi più preziosi e significativi che la Biblioteca conserva, prelevati dai depositi appositamente in questa occasione per consentirne la pubblica visione.

Ciascun gruppo avrà inoltre l’opportunità unica di assistere all’esecuzione di quattro composizioni per pianoforte di Gaetano Donizetti, suonate a quattro mani sull’ottocentesco pianoforte Playel del Salone Furietti dal duo pianistico Davide e Daniele Trivella, riconosciuto a livello internazionale per l’eccellenza delle performance. I brani scelti appartengono alla produzione giovanile di Gaetano in particolare al periodo nel quale, tra il 1818 e il 1821, il giovane Donizetti frequentò assiduamente la gentildonna bergamasca e pianista dilettante Marianna Pezzoli Grattaroli che amava eseguire questi brani seduta a fianco dell’autore.

L’evento, che cade in concomitanza con le iniziative curate dall’Assessorato al Comune di Bergamo per la ricorrenza di Santa Lucia, dedica un angolo anche ai bambini, con un ‘dolce’ dono offerto a loro e ai familiari, unitamente alla rara visione di un documento straordinario: la delicata raffigurazione della Santa nella miniatura di un Antifonario del secolo XV.

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo info@bibliotecamai.org, indicando nome e cognome, numero di posti prenotati e numero di telefono.

Per accedere in Biblioteca sarà necessario esibire la Certificazione verde e un documento di identità valido.

