Itema completa l’acquisizione di Lamiflex, Massimo Zocche è il nuovo direttore generale - BergamoNews

Colzate. Itema, azienda tra i leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni avanzate per la tessitura, ha completato l’acquisizione di Lamiflex, eccellenza italiana nella produzione di componenti in materiale composito. L’operazione porta a compimento il processo di integrazione già avviato nel 2017 e, a seguito dell’accordo raggiunto con gli eredi della famiglia fondatrice, Itema diventa socio unico di Lamiflex Spa.

Fondata nel 1976 da Luigina Bernini e Luigi Castelli, Lamiflex ha sedi a Ponte Nossa e Hong Kong e proprio quest’anno celebra il quarantacinquesimo anniversario dalla fondazione. Grazie alla profonda conoscenza del settore dei materiali compositi e l’ampio portafoglio di tecnologie in-house, Lamiflex sviluppa e produce soluzioni customizzate per i propri clienti in tutto il mondo.

Lamiflex rappresenta un asset strategico per il Gruppo Itema, di cui è il principale fornitore di componenti in materiale composito per telai a pinza. Inoltre, obiettivo dell’acquisizione è dare ulteriore spinta al potenziale di Lamiflex nei settori Aerospaziale, Medicale ed Industriale per stabilire nuovi traguardi di crescita e diversi livelli di sviluppo. Attraverso una sinergia ancora più stretta, sarà anche possibile accelerare la messa a punto di prodotti innovativi destinati a questi mercati ad alto potenziale grazie alla condivisione di risorse, competenze e know-how proveniente dalla forza delle diverse aziende che compongono il Gruppo Itema.

Angelo Radici, Presidente del consiglio di amministrazione di Lamiflex, ha così commentato la notizia dell’acquisizione: “Sono convinto che in un mercato sempre più dinamico e in costante evoluzione, dobbiamo saper fare squadra per progettare applicazioni innovative e trovare nuove soluzioni: le competenze tecnologiche di Lamiflex nel mondo dei compositi si sposano con il pluriennale know how di Itema nel comparto meccanotessile e aprono la strada a innumerevoli ulteriori opportunità di crescita”.

“L’ingresso di Massimo Zocche come nuovo Direttore Generale di Lamiflex darà un forte contributo allo sviluppo dell’azienda e dell’intero Gruppo Itema grazie alla visione strategica derivante dalla sua profonda conoscenza del mondo industriale e dei processi di evoluzione digitale”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Gruppo Itema, Ugo Ghilardi. “Si apre un nuovo capitolo nella storia di Lamiflex, in cui cresceremo insieme per costruire un futuro più solido e prospero. Entro il 2026 puntiamo a raddoppiare il fatturato annuo attuale di 20 milioni di euro e a crescere in termini di persone. Il numero di dipendenti Lamiflex è infatti passato da 102 nel 2017 a 130 nel 2021 e proseguiremo su questo trend con nuove assunzioni nel 2022”.

Laureato in Ingegneria Aeronautica, l’ingegner Zocche vanta una lunga esperienza nella gestione di progetti di sviluppo aziendale in diversi ambiti industriali. Nel suo percorso professionale figurano incarichi di spicco in società di consulenza come Galgano & Associati e PwC Italia, e oltre 15 anni di esperienza in IBM con una specifica focalizzazione sull’enterprise asset management e lo smart manufacturing. Prima di entrare in Lamiflex ha diretto anche il centro di eccellenza Manufacturing 4.0 di Bip – Business Integration Partners, prima multinazionale italiana specializzata in consulenza strategica e business integration.

“Intraprendo questo percorso in Lamiflex con entusiasmo. L’azienda si contraddistingue per il suo spirito innovativo e una profonda attenzione per le esigenze dei propri clienti”, ha affermato Massimo Zocche. “In un momento sfidante come questo, vogliamo focalizzarci sui fondamentali che da sempre rendono Lamiflex forte e competitiva, cogliendo le opportunità incrementali, dal digitale a progetti di sviluppo esclusivi, sempre in stretta collaborazione con i partner del settore”.

Massimo Zocche come nuovo Direttore Generale di Lamiflex

Itema Group

Itema è una multinazionale italiana leader nella fornitura di soluzioni per la tessitura all’avanguardia, inclusi telai best-in-class, ricambi e servizi integrati. L’Azienda è l’unico produttore al mondo a fornire le tre migliori tecnologie di inserzione della trama: pinza, aria e proiettile, con un ampio portfolio prodotti e un costante impegno nel ricercare continuamente innovazione e avanzamenti tecnologici per i suoi telai.

Itema possiede quote di maggioranza di Lamilflex, azienda leader nella produzione di prodotti finiti in materiale composito e di Schoch, azienda attiva nella fornitura di accessori per l’industria tessile.

Il 60% di Itema fa capo alla famiglia eredi di Gianni Radici (i fratelli Angelo, Maurizio, Paolo, Maria Grazia e Bruna Radici). La rimanente quota è controllata dalle famiglie Arizzi e Torri.

Per avere più informazioni su Itema, visitate il sito www.itemagroup.com

Lamiflex

Lamiflex, con sede a Ponte Nossa (Bergamo), è un’azienda leader nella produzione di componenti in materiale composito per una vasta gamma di settori, tra cui meccanotessile, aeronautico, medicale ed industriale, incluse applicazioni come rulli e tubi in CFRP per macchine per stampa flessografica, l’industria del converting, l’industria cartiera, dell’imballaggio e molte altre ancora.

Parte del Gruppo Itema dal 2017, Lamiflex vanta il più ampio ventaglio di tecnologie in-house disponibile sul mercato – tra cui Impregnatrice a Solvente, Filament Winding, Pultrusione e Pullwinding, Wrapping, Pressa a Passo e Multivano, Autoclave, RTM e Low Pressure Moulding Compound.

Grazie ad oltre quarant’anni di esperienza nella lavorazione dei materiali compositi, un team Ricerca e Sviluppo interamente dedicato alla progettazione di soluzioni customizzate sulle base delle specifiche esigenze del cliente e la garanzia dei più alti standard qualitativi a livello europeo, Lamiflex® è il partner perfetto per trasformare il prodotto composito dei propri sogni in realtà. Per maggiori informazioni www.lamiflex.it

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!