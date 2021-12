Il super Green pass fa correre le prime dosi; oltre 170mila le terze - Dati di ogni Comune - BergamoNews

Bergamo. Super Green pass e nuove regole per il certificato base spingono verso l'alto il numero delle prime dosi somministrate: oltre 4.100 nell'ultima settimana, in concomitanza con l'annuncio e l'entrata in vigore delle disposizioni governative anti contagio.

Numeri simili non si registravano dalla seconda settimana di ottobre, ma allora erano il segnale di un calo fisiologico dopo un periodo ad alto tasso di somministrazione.

Con i dati registrati dal 2 all'8 dicembre, riportati dall'apposito portale di Regione Lombardia, salgono a 887.718 le prime dosi in provincia di Bergamo.

Con il recente ampliamento della popolazione target anche alla fascia d'età 5-11 anni, la Regione ha deciso di prendere come riferimento il totale dei residenti: la percentuale di copertura complessiva, in questo modo, passa all'80,72%.

Balzo in avanti anche per le seconde dosi, con 828.389 (75,33%) bergamaschi che hanno completato il ciclo vaccinale: nell'ultima settimana ne sono state somministrate 6.205.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

Nel frattempo, però, corrono anche le terze dosi: in provincia di Bergamo ne sono già state somministrate oltre 170mila.

Tutti i dati della dose booster Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati della terza dose e la percentuale in relazione alla popolazione residente. I Comuni con un azzurro più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la dose booster.

