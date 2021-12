Giovedì all'alba primi incidenti sulle strade: ad Almenno, e ad Alzano con mezzo pesante - BergamoNews

All’alba di giovedì i primi incidenti lungo le strade bergamasche che, seppur ripulite dalla neve, risultano scivolose per il ghiaccio formatosi nella notte.

Poco dopo le 5 ad Almenno San Salvatore due persone di 20 e 37 anni sono rimaste ferite, una in modo grave, lungo la sp 14 in uno scontro tra due auto. Sul posto i sanitari dell’Areu e un’automedica che ha portato il ferito in codice rosso all’ospedale.

Alle 6.45 invece un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un sinistro lungo la via Olera ad Alzano Lombardo: il conducente è ferito, ma in modo lieve. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del Comando di Bergamo oltre ai soccorritori del 118 e ai carabinieri di Bergamo.

