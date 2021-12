Covid, Fontana: "Dati incoraggianti, Lombardia resta zona bianca". A Bergamo 103 nuovi casi - BergamoNews

La Lombardia resterà in zona bianca, anche la prossima settimana. Lo comunica il presidente della Regione Attilio Fontana, parlando dei dati settimanali che la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute si apprestano a valutare.

“L’indice Rt ospedaliero – spiega il governatore – continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss, ndr) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento. Oggi – aggiunge – registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati incoraggianti che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri”. A proposito, arriveranno a destinazione domani (venerdì 10 dicembre), i furgoni del corriere di Poste Italiane per la consegna agli ospedali di Bergamo, Treviglio e Alzano Lombardo di 15.500 dosi del vaccino Moderna.

Nel frattempo, sono 103 i positivi registrati giovedì 9 dicembre in Bergamasca (dove si contano 1.670 soggetti in isolamento obbligatorio), 1.486 in Lombardia a fronte di 50.122 tamponi effettuati (il 2,9% del totale). A livello regionale si contano 18 nuovi ingressi nei reparti degli ospedali, ma nessuno in terapia intensiva come anticipato da Fontana. Sono invece 20 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 50.122, totale complessivo: 21.560.055

– i nuovi casi positivi: 1.486

– in terapia intensiva: 136 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.084 (+18)

– i decessi, totale complessivo: 34.524 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 415 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 103;

Brescia: 237;

Como: 86;

Cremona: 24;

Lecco: 39;

Lodi: 11;

Mantova: 59;

Monza e Brianza: 191;

Pavia: 43;

Sondrio: 45;

Varese: 180.

