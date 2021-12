Calo delle nascite? Gemels punta sul welfare aziendale e va controcorrente - BergamoNews

Quando sentono parlare di calo delle nascite, alla GEMELS di Trescore Balneario tutti sorridono. Qui si va controcorrente, nel 2021 su 50 collaboratori sono stati festeggiati ben 5 nuovi nati: 2 fiocchi rosa e 3 fiocchi azzurri, che segnano una tendenza tutt’altro che scontata.

Se solitamente la maternità e la paternità vengono considerate – quando va bene – una seccatura, in Gemels la cultura aziendale è orientata proprio a sostenere le nuove famiglie.

Un incentivo alle nascite è dato anche dal welfare aziendale, che da qualche anno prevede il rimborso di asilo nido e scuola materna per tutti i figli dei propri collaboratori. Per aiutare ancora di più le mamme e i papà, ci sono tante altre idee in cantiere nel nostro Welfare Circolare, che faranno riflettere non poco…

Con uno sguardo nel lungo periodo, che identifica il nostro modo di fare, ci piace immaginare che qualcuno di questi nuovi nati entrerà in futuro a far parte del team Gemels!

