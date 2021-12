Bergamo, vandalizzato il presepe della chiesa di San Colombano - BergamoNews

Bergamo. Sta diventando una fastidiosa abitudine e, francamente, trovare un senso a gesti simili è davvero impresa ardua: nella serata di martedì 7 dicembre ignoti hanno vandalizzato il presepe posizionato sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Colombano, nel quartiere cittadino di Valtesse.

La capanna era stata allestita con cura dall’associazione Alpini solo sabato 4 dicembre: una struttura in legno rinnovata due anni fa quando don Roberto Trussardi aveva deciso di sostituire le vecchie statuine, un po’ datate, acquistandone di nuove.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i vandali sarebbero entrati in azione tra le 18 e le 18.45, approfittando della messa in corso: nessuno, però, pare aver notato la bravata, nonostante la zona sia abbastanza illuminata e la presenza di un bar dall’altro lato della strada.

“Ignoti hanno preso una delle pecore presenti nella capanna e l’hanno fratumata, presumibilmente sbattendola contro il muro – racconta don Roberto – Alle 18, prima di entrare in chiesa, le tre pecore c’erano tutte. Quando è terminata la funzione, tre quarti d’ora dopo, invece una era sparita: l’abbiamo ritrovata, in pezzi, a cinquanta metri di distanza. Sicuramente una ragazzata, ma antipatica. Da quanto mi hanno raccontato, anche le lucine dell’albero di Natale sono state tirate, forse nel tentativo di strapparle. C’è rammarico, non tanto per il danno economico, ma per un gesto privo di senso. Cosa ci hanno guadagnato? Nulla”.

