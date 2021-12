Smartworking per i privati, c'è l'accordo sul nuovo contratto: ecco cosa cambia - BergamoNews

Governo e sindacati hanno trovato l’intesa su un protocollo nazionale che disciplini il lavoro agile anche nel settore privato: un accordo che detta le linee guida, su temi a lungo dibattuti come orario di lavoro e strumentazione.

Di base, il lavoratore che sceglie questa strada su base volontaria non dovrà subire in alcun modo penalizzazioni.

La legge 81 del 2017 continuerà a essere un riferimento e, come prevede la stessa, al termine dello stato d’emergenza dovuto al Covid sarà necessario un accordo individuale tra l’impresa e il singolo lavoratore: nella pubblica amministrazione, invece, gli accordi individuali sono già iniziati.

In base a quanto definito nell’intesa, il lavoratore che sceglie il lavoro agile non dovrà avere un orario di lavoro fisso ma avrà la facoltà di organizzare liberamente la propria giornata, solo in base a determinati obiettivi: stessa libera scelta anche sul luogo di lavoro, anche se deve essere garantita la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Altro nodo oggetto di trattativa è stato quello relativo agli strumenti di lavoro: di norma è il datore di lavoro a fornire la strumentazione, ma non viene esclusa la possibilità che il lavoratore utilizzi anche mezzi propri. Nelle pubbliche amministrazioni, al contrario, il lavoro può essere eseguito solo con gli strumenti forniti dal datore.

I sindacati avevano chiesto che venisse previsto anche il pagamento degli straordinari, ma il protocollo specifica che salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate di lavoro agile di norma non sono previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Lo smartworker avrà diritto alla disconnessione, le cui modalità andranno disciplinate in fase di accordo individuale, fatte comunque salve le 11 ore di riposo tra due turni.

