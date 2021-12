Obbligo di mascherina all'aperto durante le feste anche nei paesi della Bassa Valseriana - BergamoNews

Si allunga la lista dei comuni con obbligo di mascherina all’aperto durante le feste. Dopo Bergamo, Treviglio, Caravaggio, Albano Sant’Alessandro, Clusone, Gorlago, Scanzorosciate, Selvino e Valgoglio, la stessa ordinanza è stata emanata di comune accordo dai sindaci della Bassa Valle Seriana: Albino, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Villa di Serio, Ranica e Torre Boldone.

“In considerazione delle criticità di questo periodo e dell’andamento in crescita dei contagi anche nella nostra provincia, abbiamo deciso di emanare un’ordinanza sindacale per istituire l’obbligo di mascherina all’aperto dall’8 dicembre al 15 gennaio” spiega a nome dei sindaci Luca Macario, in carica a Torre Boldone.

“L’abbiamo deciso insieme perché desideriamo che i nostri cittadini ricevano indicazioni omogenee su tutto il nostro territorio, senza confusione. In tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato (in particolare nei centri storici, lungo gli assi principali del comune e nelle vie ad essi collegate, sulle aree di mercato, alle fermate del trasporto pubblico e sui sagrati delle chiese) – specifica il primo cittadino – scatta l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone tutti i giorni a partire da mercoledì 8 dicembre fino a sabato 15 gennaio”.

Il messaggio si chiude con una riflessione: “Penso che questo ulteriore sforzo possa contribuire a ridurre la crescita dei contagi di queste ultime settimane e sia una misura di tutela verso le categorie più fragili – dice Macario -. Cerchiamo di essere il più attenti possibile e di far prevalere sempre il senso di responsabilità verso i nostri cari e verso tutti”.

