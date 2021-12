Neve dal mattino nelle Valli, dal pomeriggio anche in città e provincia - BergamoNews

Già dalla mattinata di mercoledì, come da previsioni, i primi fiocchi di neve hanno iniziato a imbiancare la provincia di Bergamo: ben visibili nelle Valli, dove la “spruzzata” è stata tangibile, misti ad acqua in gran parte del resto della Bergamasca.

Le precipitazioni si sono intensificate a partire da mezzogiorno, quando la neve si è compattata anche in città: nessuna presa, però, sull’asfalto bagnato, per ora pulito in parte per la pioggia e in parte grazie al trattamento preventivo previsto dal piano predisposto da Comune e Aprica.

Dalle prime ore del pomeriggio neve più intensa anche nel resto della provincia: come si vede nella foto, alcuni automobilisti sono stati sorpresi dalla quantità trovata sui tornanti che portano ai Colli di San Fermo e hanno dovuto correre ai ripari montando le catene per evitare guai.

