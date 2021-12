La Svizzera sceglie Ignazio Cassis: il ticinese con mamma bergamasca è il nuovo presidente - BergamoNews

Ignazio Cassis è il nuovo presidente della Svizzera: con 156 voti su 197, il ticinese di famiglia italiana è stato nominato nella mattinata di mercoledì 8 dicembre dall’Assemblea federale e subentra a Guy Parmelin.

Attuale ministro degli Esteri della Confederazione elvetica, rimarrà in carica per tutto il 2022.

Entrato nella squadra di governo nel 2017, Cassis è nato a Sessa, in Canton Ticino, nel 1961: il padre era originario di Luino, in provincia di Varese, la madre di Bergamo: era dal 1998 che un membro della comunità italiana non ricopriva la carica più alta dello Stato.

Ruolo che comunque non prevede grandi poteri: a differenza di quanto avviene in Italia, infatti, il presidente non nomina i ministri, ma ha il compito di rappresentare la Svizzera in campo internazionale, dirige le sedute del governo e pronuncia i discorsi ufficiali.

Nel suo discorso di insediamento Cassis ha già individuato la priorità: “La pandemia impone pazienza, molta pazienza. Il virus rimarrà ma la crisi avrà una fine”.

