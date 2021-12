Green pass, continuano i controlli: 1.995 persone e 250 negozi, multati in 7 - BergamoNews

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il possesso del green pass e il rispetto di tutte le norme anti-Covid.

Nella giornata di martedì 7 dicembre gli agenti di tutte le forze di polizia in provincia di Bergamo hanno sottoposto a controllo 1.995 persone e 250 esercizi commerciali.

Nel report sull’attività svolta fornito dalla Prefettura emerge come siano state 5 le persone sanzionate per mancanza di Green pass in luoghi o situazioni nei quali sarebbe stato necessario: a queste se ne aggiunge un’altra multata per mancanza di mascherina.

Tra le attività commerciali solo una è stata sanzionata.

