Atalanta-Villareal, Remì o I guardiani della galassia 2? La tv dell'8 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 8 dicembre alle 21 in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video verrà trasmessa la partita di calcio fra Atalanta e Villareal, valida per la fase a gironi di Champions League.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, coadivato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini. Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento dal costo di 36 € all’ anno, ovvero 3,99 al mese.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Remì”. A dieci anni, Remi, viene informato da suo padre Gerolamo che non è suo figlio, ma di essere stato trovato a Parigi, in fasce, dove era stato abbandonato, e che intende portarlo all’orfanotrofio, dato che non può più provvedere a lui economicamente. Affidato al signor Vitalis, un artista di strada, apparentemente burbero ma in fondo buono, Remi viaggerà con lui, e in compagnia del fedele cane Capi e della scimmietta Joli-Coeur, attraverso la Francia. Questo lungo viaggio lo porterà a conoscere se stesso, la vita e il segreto delle sue origini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Mare fuori”. L’Istituto di detenzione minorile è un’interruzione di tempo e spazio per i ragazzi ritenuti pericolosi per la società in cui vivono. Qui dentro hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vogliono essere.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli

Canale5 alle 21.45 trasmetterà “Tutta colpa di Freud – La serie”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “I guardiani della galassia 2”; su Rai4 alle 21.20 “Revolt”; su La7D alle 21.30 “Doppio taglio”; su La5 alle 21.05 “#Scrivimiancora”; e su Iris alle 20.55 “Oliver Twist”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Il flauto magico”, di W.A.Mozart con la direzione di Roland Boer e la regia di William Kentridge. In un mondo fantastico le forze del bene e del male si fronteggiano.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!