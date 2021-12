Shiatsuke si prende cura di te e del tuo benessere - BergamoNews

Una realtà giovane, ma con radici solide nell’esperienza ultradecennale di Asd Movimento e in quella di Epikentros, che dal 2018 si occupa della divulgazione e della pratica delle discipline olistiche negli ambienti di lavoro e online: è l’identikit di Shiatsuke, centro nato lo scorso anno per garantire il benessere a 360 gradi e che ha trovato casa in una vecchia cascina di via Longuelo, a due passi dal monastero di Astino.

Gestito da un team (6 professionisti ai quali si aggiungono nutrizionista e massaggiatrice) altamente professionale, competente ed empatico, Shiatsuke mette al centro la salute psico-fisica-emotiva del cliente, tramite l’applicazione di discipline olistiche e bionaturali.

Diverse le competenze professionali che il centro garantisce: yoga e pilates, trattamenti individuali di Shiatsu, Ayurveda, Coppettazione, Reiki, Moxa, ma anche possibilità di fare incontri individuali per consulenze, tramite ascolto attivo, fiori di Bach, tarocchi e meditazione guidata.

Il dettagliato programma settimanale dei corsi passa dal Pilates allo Yoga dei Meridiani, dallo Yoga semplice allo Yin Yoga, fino alla ginnastica posturale o al postural Pilates.

“Questa esperienza è nata perché alcuni di noi, dopo il diploma alla scuola di Shiatsu, cercavano un posto dove poter operare – spiega Loretta Prussiani, operatrice olistica e responsabile del centro – All’inizio eravamo tutte donne e anche in questo momento siamo la maggioranza. La società ha fatto grandi passi avanti e ora siamo in grado anche di tenere seminari e corsi di formazione anche in ambito aziendale”.

Uno dei tratti distintivi di Shiatsuke è in particolare la tecnica della coppettazione, soprattutto in ambito terapeutico: “Una novità che portiamo avanti e recentemente abbiamo svolto un corso di formazione. La tecnica esiste da millenni e viene dalla cultura orientale: noi la facciamo a freddo e sostanzialmente consiste in un ‘risucchio’ fatto tramite una coppetta che viene appoggiata sui tessuti per drenarli in caso di contrattura. Può essere statica, ad esempio nel caso di un colpo della strega, o dinamica”.

Applicata nei punti dolenti, la tecnica dona un immediato sollievo: un beneficio decisamente superiore al piccolo disagio che lascia (un segno sulla pelle nel punto di applicazione che sparisce nel giro di pochi giorni) che la rende ideale anche per gli sportivi che la utilizzano per migliorare le proprie prestazioni

“Credo di poter dire che ciò che ci distingue è la professionalità unita a prezzi contenuti – continua Prussiani – Ho sempre insistito affinché le discipline proposte nel nostro centro e affidate a personale esterno vengano testate prima da noi: conosciamo la nostra professionalità e preparazione, chiediamo lo stesso livello, anche di empatia ed energia di accoglienza, anche a chi si appoggia a noi”.

Shiatsuke è però una realtà in continuo movimento ed evoluzione: ne sono una dimostrazione le attività fatte all’aperto nel parco Cittadini, tra i quartieri di Longuelo e Loreto a Bergamo, per i quali la società ha ottenuto il benestare da parte del Comune.

In occasione dell’anniversario, festeggiato il 12 settembre, sono stati organizzati corsi di Yoga e Pilates e per tutta la giornata è stato possibile confrontarsi anche con la Pet Therapy.

Se il benessere della persona viene prima di qualsiasi altra cosa, anche quello degli animali non viene sottovalutato: grazie alla collaborazione con un addestratore cinofilo è possibile studiare anche la miglior soluzione possibile con fiori di Bach per i nostri amici a 4 zampe.

“Ma abbiamo ancora tanti altri progetti per il prossimo anno – conclude Prussiani – Il primo è un corso di deep connection, lo step avanzato dello shiatsu, che contempla non solo l’energia dei meridiani ma passa anche per quella che gli orientali chiamano l’energia del midollo. Una tecnica craniosacrale, meditazione per il rilassamento profondo. L’altro è una scommessa importante: grazie a una nostra socia che ha un centro a Siracusa vorremmo organizzare corsi residenziali per l’estate prossima, unendo il lato benessere con quello classico della vacanza attenta alla cultura e alla ristorazione”.

