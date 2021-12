Nuovo parcheggio da 90 posti a Boccaleone. E in Borgo Santa Caterina si allarga il marciapiede - BergamoNews

Bergamo. Ci sarà un nuovo parcheggio nel quartiere di Boccaleone: dopo l’annuncio avvenuto ormai un paio di anni fa, nella seduta della Giunta del Comune di Bergamo di questa settimana è arrivato il progetto definitivo (seguirà nelle prossime settimane quello esecutivo) per realizzare una nuova area di sosta a beneficio del quartiere a pochi passi dall’oratorio e da via Rosa.

Dopo la definizione dell’acquisto, da parte del Comune, di un’area inutilizzata e sterrata di 3.000 metri quadrati, precedentemente di proprietà della parrocchia, Palafrizzoni ha ora definito il progetto per un’area di sosta per quasi 90 auto proprio nel cuore del quartiere, con ingresso carrabile da via Rosa e percorso pedonale verso il parco delle Clarisse, tra via Isabello e via Gasparini.

Qui il Comune realizzerà un parcheggio gratuito a beneficio del quartiere per mettere in sicurezza via Rosa, una delle vie di penetrazione verso la città, ma a senso unico, stretta e con marciapiedi larghi solo 70 centimetri. I residenti segnalano da tempo la pericolosità del tratto di strada e la nuova soluzione consentirebbe di trasferire nel nuovo parcheggio tutti gli stalli (circa 30) che insistono su via Rosa fino all’incrocio con via Capitanio, il tratto più frequentato e pericoloso (ci sono un asilo nido privato e la scuola materna parrocchiale, ristorante, farmacia e altre attività commerciali) della via.

“Abbiamo lavorato a lungo su questa soluzione – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – proprio su impulso iniziale della parrocchia, che ha lanciato questa idea già da qualche anno. Siamo contenti di poterla concretizzare: abbiamo prima incassato il giudizio di congruità sul valore dell’opera, siamo in piena fase di progettazione e accompagneremo la realizzazione del parcheggio con l’allargamento dei marciapiede di via Rosa. Non solo quest’opera consentirà di mettere in sicurezza via Rosa, strada molto importante nella zona, ma anche creare una connessione tra il parco, l’oratorio e la stessa via Rosa fondamentale per il quartiere, risolvendo un problema di carenza di parcheggi (il saldo degli stalli di sosta è infatti molto positivo) che per alcuni abitanti del quartiere è decisamente sentito.”

Lavori nel 2022 anche lungo via Borgo Santa Caterina: cambierà l’aspetto del Borgo d’Oro grazie al piano del Comune per l’allargamento del marciapiede di sinistra della via. Una scelta che mira a migliorare l’arredo urbano della strada, ma anche a creare maggiori spazi per il commercio e il passeggio in uno dei borghi più caratteristici della città di Bergamo.

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo (seguirà la fase di progettazione esecutiva, ma non sono previsti grossi cambiamenti) di un’opera del valore di circa 800mila euro destinata a cambiare l’assetto viabilistico del borgo.

Innanzitutto non cambia il lato destro della via: l’allargamento riguarda solo il marciapiede di sinistra con la realizzazione di una pista ciclabile – larga 1,5m – al posto della corsia per i bus.

“Nessun parcheggio sarà tolto – spiega ancora Brembilla -, dato che il lato del marciapiede lungo il quale si sviluppano i posti auto non viene toccato, resterà così com’ è. Si allargherà solo il marciapiede a sinistra, quindi da via Corridoni a piazzale Oberdan, mentre sarà realizzata una corsia ciclabile larga un metro e mezzo: le bici potranno percorrerla in contromano”.

Il cantiere si svolge secondo quattro fasi operative, che potrebbero impattare sul traffico veicolare, ma che garantiranno sempre il transito pedonale e l’accesso alle attività commerciali. Sul nuovo marciapiede allargato saranno posate nuove fioriere, nuove panchine e nuove rastrelliere per le biciclette.

“L’intervento di riqualificazione – aggiunge l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni – comporterà una deviazione del trasporto pubblico, che è competenza dell’Agenzia del Trasporto Pubblico, che sarà quindi chiamata a definire i nuovi percorsi e le nuove fermate. Al posto dei bus andremo a realizzare una corsia preferenziale per le bici, delimitata da segnaletica orizzontale, che ci consentirà di collegare la ciclabile che proviene dallo stadio e dal centro a via Corridoni e via Suardi. Non cambia, infine, la disciplina dei parcheggi, visto che il progetto prevede il solo allargamento del marciapiede di sinistra, che allo stato attuale non è interessato da alcuno stallo di sosta”.

