Milan-Liverpool, Il collegio o Le Iene? La tv del 7 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 7 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La concessione del telefono – C’era una volta Vigata”.

Vigata 1891: il giovane Pippo Genuardi, commerciante di legnami, amante delle donne e della tecnologia, si ostina senza sosta a richiedere la concessione della linea telefonica per il proprio negozio, per ottenere la quale è disposto a tutto. E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati: lo Stato, che pensa di avere a che fare con un pericoloso sovversivo, e l’uomo “di rispetto” Don Lollò, che inizia a credere che il Genuardi lo stia prendendo per fesso.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, non cambiano…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.05 spazio a “Le Iene show”.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Milan e Liverpool, valida per la fase a gironi di Champions League.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Godsend – Il Male è rinato”; su Rai5 alle 21.15 “In Her Shoes – Se fossi lei”; su Iris alle 20.55 “Chisum” e su Italia2 alle 21.10 “Spiders”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

