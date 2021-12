La prima Agenzia di Viaggi in Italia con Statuto Benefit - BergamoNews

In un mondo che cambia e che pone sempre più attenzione ai temi della sostenibilità, RONCALLI VIAGGI ha fatto una scelta importante, seria ed impegnativa.

SIAMO LA PRIMA AGENZIA DI VIAGGI IN ITALIA CON STATUTO BENEFIT !

Le aziende Benefit, sono una realtà giovane, ma in forte e costante crescita, che sicuramente in futuro daranno una svolta significativa al sistema economico nazionale.

Le aziende Benefit ad oggi sono circa un migliaio in Italia, ed annoverano non solo piccole realtà locali, ma anche nomi prestigiosi dell’industria come Danone, Illycaffé, Alessi; molte altre sono in “lista d’attesa” per completare la trasformazione della loro natura per abbracciare la filosofia di azienda sostenibile.

Le aziende Benefit sono state regolamentate in Italia dalla legge n.208 del 28/12/2015 che ne fissa i requisiti, la legge ha preso spunto da una normativa americana, elaborata per la prima volta dal Delaware nel 2010.

Diventare azienda Benefit significa cambiare radicalmente il proprio statuto ed i propri obiettivi: fermo restando l’obiettivo base, irrinunciabile, del conseguimento del profitto. L’azienda s’impegna a realizzare anche finalità d’interesse comune, a beneficio della collettività. In particolare l’azienda Benefit opera per mantenere corrette relazioni industriali, un attivo rapporto con le comunità locali, un’attenzione costante alla tutela dell’ambiente, una collaborazione con associazioni di volontariato o della società civile e un sostegno alle attività culturali.

In una parola, non si persegue più l’ottenimento del massimo profitto nel breve termine, ma del profitto “utile” nel lungo termine, che vada a beneficio non solo degli azionisti, ma anche della collettività.

Dal punto di vista della concretezza, RONCALLI VIAGGI ha già attivato specifiche iniziative, quali il progetto RONCALLI PLANET e RONCALLI RESEARCH e altri ne seguiranno. Sono tutti indirizzati a sensibilizzare e coinvolgere attivamente i clienti che si rivolgono a noi e che, sapendo di contribuire a cause di effettivo valore, hanno un motivo in più per scegliere di prenotare viaggi e vacanze.

