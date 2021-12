Green pass sui mezzi pubblici, a Bergamo raffica di controlli, ma poche sanzioni - BergamoNews

Bergamo. Raffica di controlli ma poche multe nel primo giorno di obbligo di green pass sui mezzi pubblici. Lunedì la polizia locale di Bergamo è scesa in strada fin dalle prime ore della mattinata per appurare se tutti quelli pronti a salire a bordo di bus, treni o tram fossero in possesso del certificato verde.

Nella prima parte di giornata le pattuglie si sono concentrate soprattutto nell’area di piazzale Marconi, dove si trovano sia la stazione ferroviaria che quella dei pullman. Nel dettaglio sono state controllate 174 persone, per la maggior parte studenti. Alla fine sono state solo sei le sanzioni elevate a soggetti che non avevano il green pass.

Nel pomeriggio gli agenti si sono spostati prima in via Croce Rossa, dove hanno controllato altre 104 persone e ne hanno sanzionata soltanto una, e poi in via Tiraboschi con 32 controlli e ancora una sola multa.

Sempre lunedì sono stati impegnati pure i carabinieri di Bergamo, anche per i controlli riguardanti il super green pass. I militari hanno controllato circa 200 persone e ne hanno sanzionate due, trovate all’interno di un bar sprovviste della certificazione necessaria.

Martedì mattina è previsto un bilancio più completo coordinato dalla Prefettura, con il numero totale anche dei controlli effettuati in serata. Le operazioni proseguiranno poi nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!