Grassobbio, lo strafalcione che fa sorridere: 'Stop' diventa 'Sotp' - BergamoNews

Grassobbio. A qualcuno sarà scappato un sorriso. Di sicuro a chi ha immortalato l’errore, subito rimbalzato sui social. Dove strafalcioni di questo genere – non è un mistero – possono diventare in fretta virali.

Chi in queste ore è passato per via Zanica a Grassobbio, nella zona industriale del paese, forse se ne sarà accorto. La scritta “Stop” sull’asfalto si è trasformata in “Sotp”.

Un errore che a un occhio particolarmente attento non è sfuggito. E che ha finito – inevitabilmente – per scatenare l’ironia.

