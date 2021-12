Don Orione, il presepe occupa i posti auto disabili: "Un errore, rimedieremo" - BergamoNews

Bergamo. Dario Perico, direttore amministrativo del Don Orione, non nasconde l’evidenza. Anzi, ammette senza giri di parole: “Non è stata una grande idea”.

Gli ospiti più attenti, non avranno notato soltanto la scena a grandezza naturale (realizzata da un gruppo di volontari delle Ghiaie di Bonate) scelta per il presepe natalizio allestito fuori dalla casa di riposo. Ma anche il fatto che lo stesso sorge sui posti auto riservati ai disabili. Tre, per l’esattezza. Rendendo di fatto impossibile il parcheggio.

Una scelta di “cattivo gusto – la definiscono alcuni utenti -. Il don Orione è anche un centro di riabilitazione – osservano -. Anche per questo, dovrebbe essere particolarmente attento alle esigenze delle persone con problemi motori”.

Il direttore della struttura, visibilmente amareggiato per la vicenda, tiene a chiarire che all’errore “si rimedierà al più presto”. L’idea – spiega – è quella di destinare alle persone disabili altrettanti posti auto privati, solitamente riservati al personale medico. “Già in giornata – assicura Perico – ci adopereremo per risolvere il problema”.

