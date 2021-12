Curno, incidente in via Trento: ferito un uomo, interviene l'elisoccorso - BergamoNews

Curno. È intervenuto anche l’elisoccorso per la caduta di uomo di 79 anni martedì mattina a Curno.

La dinamica è ancora da chiarire, così come le condizioni del 79enne che sarebbe caduto in bici. L’incidente è successo in via Trento intorno alle 11.40.

Sul posto oltre all’elisoccorso, che ha trasportato il ferito alla Poliambulanza di Brescia, sono arrivate anche due ambulanze.

