Atalanta, Gasp chiama a raccolta i bergamaschi e Malinovskyi ha la ricetta: "Testa fredda e cuore caldo" - BergamoNews

Zingonia. “Servirà testa fredda e cuore caldo”, è la ricetta di Malinovskyi per l’Atalanta che mercoledì alle 21 scenderà in campo al Gewiss Stadium per ottenere il passaporto degli ottavi in Champions.

Ruslan, che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia assieme a mister Gasperini, ha imparato l’italiano bene come a fare gol da fuori area. Spiega: “Abbiamo festeggiato dopo Napoli, ma poi abbiamo pensato subito al Villarreal. La Champions è diversa, sarà un’altra partita”.

Gasperini chiama il pubblico: “C’è in noi l’orgoglio di poter giocare una partita simile a Bergamo con il nostro pubblico: troppe gare europee non le abbiamo potute condividere in tempo di pandemia”.

E aggiunge: “Cosa voglio vincere? Noi abbiamo centrato i nostri traguardi, ridurre tutto a uno scudetto o coppa si rischia di togliere molto al valore di questi ragazzi. Le nostre vittorie sono anche che l’Atalanta possa giocare questa partita a Bergamo. Decisiva, saranno tante partite in una sola, dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti e a non concederli a loro. Il Villarreal è squadra forte, abituata a vincere in Europa, ma noi giochiamo davanti al nostro pubblico”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!