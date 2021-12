A Romano pomeriggio a teatro per bambini e famiglie - BergamoNews

Romano di Lombardia. Mercoledì 8 dicembre la compagnia teatrale Stivalaccio mette in scena lo spettacolo “Raperonzolo” per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la “Fondazione G.Rubini”.

Lo spettacolo avrà inizio alle 16 al teatro della “Fondazione G. Rubini”.

Biglietto unico ad 1 euro. Per accedere all’evento è necessaria l’esibizione del Green Pass.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

