Una scuola a misura di bambino e di ragazzo: all’Imiberg la sicurezza è prioritaria - BergamoNews

L’Imiberg è un posto sicuro. La nostra è una struttura storica, con ampi spazi, sulla quale abbiamo investito molto per fare sì che sia a misura di bambino e di ragazzo.

Negli ultimi due anni, il concetto di sicurezza è stato prevalentemente legato alle misure anti-covid, anche per noi naturalmente è stato così. Fortunatamente i grandi spazi di cui disponiamo, sia al chiuso che all’aperto, ci hanno permesso e ci permettono di evitare assembramenti. Questo anche grazie alla presenza di diversi ingressi, che ci hanno facilitato nella gestione dei momenti più delicati: ingresso e uscita. Non a caso due degli interventi sulla struttura che abbiamo fatto questa estate son stati la riqualificazione di due aree esterne, che da parcheggi sono stati trasformati in cortili a disposizione degli alunni. Creando così anche un nuovo ingresso dedicato ai ragazzi delle scuole superiori.

Ma non si può stare sempre all’aperto… è necessario infatti predisporre ambienti salubri anche all’interno. Per questo abbiamo adottato il sistema Fybra che monitora la qualità dell’aria nelle aule. Fybra, attraverso un sensore installato in ogni classe comandato da un software che sfrutta l’intelligenza artificiale, registra la quantità di CO 2 nell’aria e segnala il momento opportuno per aprire le finestre per il giusto ricircolo d’aria, segnalando infine quando la situazione è rientrata nella norma. Il “cervello” che comanda il sistema si adatta alle condizioni della singola aula e, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di prevedere gli andamenti della quantità di CO 2 , ottimizzando così l’apertura delle finestre, anche nell’ottica del risparmio energetico.

Questo sistema non esaurisce il suo compito con la pandemia, è molto importante comunque perché, come dimostrato da numerosi studi, la presenza di alta concentrazione di CO 2 nell’aria riduce la capacità di concentrazione di alunni e insegnanti. Fybra ci aiuta quindi anche a migliorare la performance scolastica.

Ma la sicurezza non è solo una questione “sanitaria”, tra i tanti interventi di questa estate ci sono stati anche l’automatizzazione di tutti i cancelli di ingresso, per una gestione più sicura degli accessi e delle uscite, e il rinnovo del sistema di videosorveglianza con la sostituzione di tutte le telecamere installate lungo il perimetro della scuola.

L’Imiberg è veramente un luogo sicuro, ma è anche tanto altro. Sul sito web della scuola potete scoprire le altre 7 parole della campagna “Una scuola straordinaria.”. Per conoscere da vicino la scuola potete partecipare agli Open Day e agli altri eventi di scuola aperta che stiamo organizzando. Trovate tutte le informazioni aggiornate sul sito www.imiberg.it

Scuola Imiberg

