Scalette e percorsi pedonali, nel 2022 il Comune di Bergamo sistema Cornasello e Fontanabrolo - BergamoNews

Bergamo. Il Comune di Bergamo approva il progetto per la sistemazione di ben due scalette della città, altro tassello del piano di manutenzione e riqualificazione dei percorsi pedonali tra Città Alta e i Colli avviato da alcuni anni dall’amministrazione: questa volta tocca a via Cornasello – che collega viale Vittorio Emanuele a via Monte Ortigara – e a vicolo Fontanabrolo, percorso che dalle Piscine Italcementi si snoda fino a via degli Orti e via Tre Armi sui colli intorno a Bergamo Alta.

“Il progetto approvato è quello definitivo, a cui seguiranno progettazione esecutiva e iter di aggiudicazione del cantiere, — spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla — per la sistemazione di un percorso molto amato dai nostri concittadini, quello di vicolo Fontanabrolo, e di uno forse da riscoprire, la via Cornasello”.

Il percorso di vicolo Fontanabrolo – che prende il nome da un’antica sorgiva già conosciuta nell’XI secolo, è lungo circa 590 metri, lungo un dislivello di circa 90m. La scaletta è un percorso importante nei Colli di Bergamo già a partire dal ‘400: l’Amministrazione prevede di risistemare i muri di cinta all’ingresso della via, riqualificare la pavimentazione – che in alcune parti presentano i segni di degrado evidenti -, dei parapetti e di rimuovere la vegetazione infestante, di interrare i cavi dell’illuminazione pubblica.

Per quel che riguarda via Cornasello, il dislivello da superare è di soli 8 metri: la via prende il nome di un antica cava di pietre che esisteva ai piedi della chiesa di Sant’Andrea in via porta Dipinta, nei pressi della quale scendeva l’antica via che collegava Porta Dipinta a via Marone, poi interrotta e cancellata dalla costruzione delle Mura Veneziane. La pavimentazione sarà riqualificata in toto, sarà realizzata una passatoia laterale in lastre di pietra di Sarnico, saranno rimossi e sostituiti i paletti dissuasori.

“Un lavoro particolarmente attento — prosegue Brembilla — ci attende nel 2022, per un’opera che prevede da parte nostra un investimento di 400mila euro complessivi. Prosegue così il piano di sistemazione dei percorsi pedonali del nostro sistema collinare: negli anni scorsi abbiamo messo a nuovo, ad esempio, lo Scorlazzone, il vicolo san Carlo, via Bellavista, la scaletta del Paradiso e via Monte Bastia, portato l’illuminazione pubblica lungo la scaletta di Santa Lucia, vicolo Fontanabrolo, lo Scorlazzino e molto altro ancora”.

