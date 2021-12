Salute, alla Lombardia 1,2 miliardi di euro dalla prima tranche del PNRR - BergamoNews

“Si entra sempre più nel vivo per la realizzazione da parte delle Regioni di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per ciò che riguarda la missione “Salute”, che con il decreto del 2 dicembre 2021 definisce le somme programmate e destinate alle Regioni – afferma l’onorevole Elena Carnevali e il Consigliere Scandella – Con il decreto e l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sono ripartite in via programmatoria le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) su regia del ministero della Salute destinate alle Regioni. Una prima trance corposa di oltre 8 miliardi di euro a livello nazionale di cui oltre 6,5 finanziati dal PNRR e 1,450 dal fondo complementare dello Stato.

“Alla Regione Lombardia – continuano i democratici – vengono così destinati quasi 1,2 miliardi euro (1.192.762.445,14 euro) , un’assegnazione condizionata dalla sottoscrizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo da parte del Ministro della Salute, con allegati gli “Action Plan” dove verranno inserite specifiche sezioni dedicate agli oneri finanziari e modalità di erogazione dei contributi, comprensivi della erogazione definitiva della somme o riduzione e revoca nel caso in cui i soggetti attuatori non rispettino le disposizioni contrattuali prefissate. I Piano operativi regionali, che comprendono gli Action Plan, devono essere perfezionati entro il 28 febbraio 2022. La mancata sottoscrizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo entro e non oltre il 31 maggio 2022 comporterà per la regione interessata l’improcedibilità dell’assegnazione definitiva”.

“La Regione Lombardia, in quella che chiama “Riforma della legge 23” – dichiara Carnevali – ha sostanzialmente ed quasi unicamente recepito le indicazioni ministeriali che mirano a rafforzare potenziare le reti di prossimità, in particolare la medicina territoriale, l’assistenza domiciliare e telemedicina e la formazione. Ora si fa sempre più stringente la messa a terra delle opportunità che le Case di Comunità, il rafforzamento dell’ADI, gli Ospedali di Comunità e l’implementazione della telemedicina potranno offrire sia come sistema di prevenzione che di cura. Nella nostra regione si è reso ancora più evidente durante il periodo pandemico quanto sia debole “la gamba territoriale” del sistema sanitario e socio-sanitario regionale rispetto a quella ospedaliera. Questa prima trance garantirà inoltre finanziamenti sia per il parco tecnologico dei Pronto soccorso, per la messa in sicurezza degli ospedali sia risorse destinate alla formazione”.

“Le uniche innovazioni presenti nella riforma sanitaria regionale – afferma il consigliere regionale Pd Jacopo Scandella – sono quelle imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Perché portino un reale miglioramento nella qualità dei servizi offerti ai cittadini serve però che la Giunta utilizzi bene queste risorse straordinarie. Prevedendo ad esempio Case della Comunità diffuse secondo i parametri nazionali: 1 ogni 50mila abitanti – come previsto dalla Giunta – non è sufficiente a garantire quella capillarità di cui abbiamo bisogno, soprattutto nelle aree più periferiche”.

Il dettaglio delle risorse programmate per le prima trance

Per la missione 6 componente 1 Il decreto distribuisce le risorse di 2 miliardi per la realizzazione delle Case di Comunità, a cui a regione Lombardia ha l’obbiettivo target di 187 con un finanziamento di oltre 227,3 milioni di euro. Le risorse per le centrali operative territoriali (COT) sanno 101 in regione Lombardia con un finanziamento di 17,5 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 7,2 milioni di euro per le intercessioni aziendali e 9,7 mln di euro per i device per la funzionalità completa delle COT e telemedicina. Mentre per realizzare 60 ospedali di comunità nella nostra regione saranno 151,2 milioni di € le risorse disponibili.

Per la missione 6 componente 2 e Piano nazionale complementare.

1) Sono 2,639 miliardi di euro le risorse ripartite per Ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero ( digitalizzazione DEA ( I e II livello) di cui regione Lombardia riceve 219 milioni di euro e per le grandi apparecchiature saranno destinate alla nostra regione circa 180 milioni di euro.

2) Il PNRR 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile (nuovi progetti) finanzia con 638.851 milioni e dal PNC 1,450 miliardi. Il beneficio per i lombardi sarà di 96,5 milioni dal PNRR e 219 milioni da PNC e di 4,5 per le infrastrutture digitali per i modelli predittivi per la vigilanza LEA .

3) Per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali digitali e manageriali ed infezioni ospedaliere la regione Lombardia ha obbiettivo target di formare oltre 38 mila dipendenti con lo stanziamento di 10,4 milioni di euro.

