Osio Sotto, in arrivo nuovo parco per l'attività sportiva all'aperto - BergamoNews

Osio Sotto. Osio Sotto saluta il 2021 e dà il benvenuto al nuovo anno realizzando un parco attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aria aperta. Situato all’interno del Parco degli Alpini, gestito con tanta passione e cura dalla locale sezione ANA in via delle Industrie, sorgerà nello spazio dove finora si trovava un percorso vita in legno che si è fisiologicamente ammalorato con il passare del tempo.

Dotato di strutture in acciaio, più resistenti, moderne e durature delle attrezzature lignee, potrà essere adoperato sia da chi volesse praticare Calisthenics, una disciplina sportiva finalizzata a migliorare il proprio corpo, sia da chi semplicemente desiderasse tenersi in forma. Illustrando com’è nata questa idea, l’assessore allo sport Marcello Mossali spiega: “Nella scorsa primavera un gruppo di ragazzi osiensi che pratica Calisthenics prendendo parte anche a gare e manifestazioni sportive, ha contattato l’amministrazione comunale chiedendo che il paese potesse avere strutture idonee allo svolgimento degli allenamenti e, più in generale, di questa attività. Abbiamo pensato che riqualificare l’area dov’era presente il percorso vita fosse la scelta migliore e, così, ha preso forma questo progetto, frutto della condivisione con i giovani atleti del paese”.

“Ora – prosegue Mossali – i lavori sono in corso e la conclusione è prevista per l’inizio del nuovo anno. Il parco, che complessivamente comporta investimenti per circa 45mila euro, verrà allestito adoperando strutture autoportanti di primissimo livello per design e qualità fornite dalla Ironlink, azienda specializzata in questo settore su scala europea. La dotazione sarà completa e idonea a garantire la massima sicurezza degli utenti, offrendo un valore aggiunto al territorio: sarà a disposizione di tutta la cittadinanza, degli sportivi che si dedicano al Calisthenics ma anche di chi volesse semplicemente eseguire alcuni esercizi outdoor. Considerando che potrà essere utilizzato dalle persone di ogni età, giovani e meno giovani, inoltre, rappresenta un’occasione per fare sport e promuovere l’aggregazione”.

Infine, l’assessore Mossali conclude: “Quando l’allestimento sarà ultimato effettueremo l’inaugurazione: tra i partecipanti ci saranno i giovani atleti osiensi che saranno protagonisti di una dimostrazione di Calisthenics”.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!