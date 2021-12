L'uomo sul treno, Race - Il colore della vittoria o Cattivi vicini 2? La tv del 6 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 6 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Blanca”. Proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “L’uomo sul treno”; su Italia1 alle 21.15 c’è “Braven – Il coraggioso”; su Rai4 alle 21.20 “I segreti di Marrowbone”; su La5 alle 21.05 “Un amico molto speciale”; su Iris alle 20.55 “Race – Il colore della vittoria” e su Italia2 alle 21.10 “Cattivi vicini 2”.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Sciarada – Il circolo delle parole. L’altro ‘900: Attilio Bertolucci”. Critici e amici ricordano Attilio Bertolucci, poeta di Parma e della campagna emiliana, cantore del quotidiano e della famiglia e al tempo stesso amante dell’arte, della poesia, del cinema e del Jazz.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

