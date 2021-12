La settimana inizia col sole, ma mercoledì attesa la neve anche in pianura - BergamoNews

Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci illustra come inizierà la nuova settima di dicembre a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile sulla nostra regione lunedì e martedì, grazie a correnti da nord in quota più fredde e asciutte. Mercoledì deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche per una perturbazione in arrivo dalla Francia che, stante l’aria fredda presente in Valpadana, porterà nevicate diffuse anche sui settori di pianura (accumuli e tempistiche più precise da valutare nei prossimi bollettini).

Lunedì 6 dicembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata presenza di nebbie o nubi basse in pianura in graduale dissolvimento, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno o poco nuvoloso, ma con qualche nebbia possibile sulla bassa pianura.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+2°C), massime in lieve calo (5/8°C, valori inferiori nelle zone nebbiose).

Martedì 7 dicembre 2021

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo qualche nebbia in mattinata in pianura, in rapido dissolvimento. In serata nuvolosità in aumento a partire da ovest.

Temperature: Minime in lieve calo (-3/+1°C), massime stazionarie (5/7°C).

Mercoledì 8 dicembre 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Nevicate diffuse possibili su tutti i settori, con tendenza ad attenuazione dal tardo pomeriggio / sera a partire da ovest (tra bresciano e mantovano possibili episodi di pioggia).

Temperature: Minime in lieve aumento (-1/+1°C), massime in calo (1/3°C, valori più alti sui settori orientali).

