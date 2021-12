Iniziativa regionale per impianti di microirrigazione - BergamoNews

“La recente iniziativa della Regione Lombardia per il supporto alla realizzazione di impianti di microirrigazione rappresenta un segnale incoraggiante in attesa dell’implementazione di un piano globale per le risorse irrigue in agricoltura che, secondo le previsioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dovrebbe aprire un processo di razionalizzazione dei sistemi irrigui su tutto il territorio del paese”: Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha inquadrato in questi termini il bando promosso dalla Regione Lombardia per finanziare nuovi impianti aziendali di irrigazione con l’obiettivo di contenere il fabbisogno idrico in agricoltura.

La cifra stanziata complessivamente dalla Regione, nell’ambito delle misure del Piano di sviluppo rurale, sarà di 10 milioni di euro e le domande di accesso alle provvidenze previste dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2021. “La nostra organizzazione saluta sempre con favore ogni iniziativa rivolta ad una riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive e ad un uso più efficiente delle risorse naturali – osserva Enzo Cattaneo, direttore di Confai Bergamo -. Possiamo affermare che, tra le imprese agromeccaniche e agricole associate a Confai, la propensione ad una razionalizzazione costante nell’uso dell’acqua è parte integrante della cultura aziendale: questa si è ulteriormente rafforzata negli ultimi anni di fronte alla drammatica evidenza degli effetti del cambio climatico e, in particolare, del fenomeno della tropicalizzazione del clima, che si caratterizza per la presenza di precipitazioni violente alternate a ricorrenti periodi di siccità”.

Foto di: A. Lee (Unsplash)

© Riproduzione riservata

