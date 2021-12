GP Valfontanabuona, Eva Lechner si aggiudica la prima edizione - BergamoNews

Il ritorno in Italia regala particolari soddisfazioni alla FAS Airport Services.

La formazione di Bottanuco ha infatti dominato la prima edizione del GP Valfontanabuona conquistando una magica doppietta con l’altoatesina Eva Lechner e la campionessa tricolore Alice Maria Arzuffi.

Costrette a saltare la prova di Coppa del Mondo di ciclocross in programma ad Anversa (annullata per via dell’emergenza Coronavirus), le ragazze guidate da Luca Bramati hanno sfruttato la competizione internazionale per affinare la propria condizione.

Le rappresentanti del team bergamasco hanno imposto il proprio ritmo sin dall’inizio prendendo il comando delle operazioni con la 36enne bolzanina che ha trovato un prezioso aiuto nella compagna Silvia Persico

Poco dopo metà gara la sfortuna ha messo fuori gioco la 24enne di Cene che, a causa di un problema meccanico, ha dovuto percorrere oltre un chilometro a piedi prima di raggiungere i box e dir così addio alle proprie velleità di vittoria.

Questa situazione ha favorito Lechner che ha tagliato il traguardo di San Colombano Certenoli a braccia alzate con una dozzina di secondi di vantaggio sulla lecchese Arzuffi e sulla monzese Rebecca Gariboldi (Team Cingolani).

“Dispiace per quello che è successo a Silvia, visto che anche lei aveva una buona condizione e si poteva giocare il successo – ha spiegato la portacolori della squadra orobica -. La cosa più importante è aver sfoggiato un buon colpo di pedale in vista dei prossimi appuntamenti”.

La squadra presieduta da Valerio Villa proverà a ripetersi in occasione del Ciclocross Internazionale del Ponte in programma l’8 dicembre a Faè di Oderzo, un’opportunità che permetterà alle atlete di testarsi in vista dell’inedita prova di Coppa del Mondo prevista in Val di Sole su un tracciato completamente innevato.

