Goggia, a Lake Louise un tris storico riuscito solo al mito Vonn: "Indescrivibile, fatico a realizzarlo" - BergamoNews

Sette vittorie consecutive in sette gare di velocità disputate: non serve altro per descrivere il magico momento di Sofia Goggia.

Al rientro dall'infortunio al ginocchio destro che le aveva impedito di prendere parte ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo, la 29enne bergamasca ha subito dettato legge dominando completamente il week-end di Coppa del Mondo in programma a Lake Louise.

Una località stregata per certi versi per l'azzurra che nel 2013 aveva subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ma che tre anni dopo l'aveva vista sfiorare il successo sia in discesa libera che in supergigante dando così il via a una stagione da record.

Rispetto a quel periodo le condizioni sono completamente cambiate e la campionessa olimpica sembra aver maturato quella consapevolezza nei propri mezzi che le ha consentito di seguire le orme dell'amica e rivale Lindsey Vonn, ultima atleta a inanellare tre successi consecutivi sulla Men's Olympic Downhill.

Una pista che non si è mai sposata completamente con le caratteristiche della fuoriclasse tricolore, ma che ha saputo diventare terra di conquista complice una perfetta gestione del weekend che ha visto Sofia trionfare in entrambe le specialità.

Complice l'ottimo lavoro dello skiman Barnaba Greppi, la portacolori delle Fiamme Gialle non ha avuto alcun problema ad adattarsi ai continui cambi di neve emersi nel corso del fine-settimana mostrandosi solida sui propri sci anche in occasione della seconda discesa libera, dove la visibilità piatta ha messo in grave difficoltà numerose atlete.

Il segreto di questo storico “tris” va forse ricercato nella gestione tattica della campionessa bergamasca che, rispetto al passato, ha saputo dosare al meglio la potenza che la contraddistingue, sfruttandola nei tratti di scorrimento e rischiando meno all'ingresso di sezioni più tecniche come nel caso della temibile “Fishnet”.

Piccole accortezze che hanno evitato le ormai celebri “goggiate” e di aprire così le porte a una dimensione nuova che potrebbe consentirle di giocarsi le proprie chanche anche nella corsa alla classifica generale.

I punti guadagnati in Nord America hanno infatti issato l'azzurra in terza posizione alle spalle di Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova (rientrata in Europa per preparare al meglio il doppio appuntamento di Courchevel) inserendola a pieno titolo nella sfida per la sfera di cristallo.

Fondamentali saranno ora i due supergiganti in programma a Sankt Moritz dove la campionessa olimpica sarà chiamata a rosicchiare nuovamente punti alle dirette avversarie e confermare quanto dimostrato a Lake Louise, presentandosi così a Val d'Isere con l'opportunità di strappare la vetta della classifica alla 26enne del Colorado.

Importante sarà anche non perdere la serenità e la spensieratezza che hanno accompagnato Sofia Goggia in Canada, elementi che potrebbero portarla per la seconda volta in carriera sul gradino più alto del podio alle prossime Olimpiadi Invernali.

La velocista azzurra lunedì in un lungo post su Instagram ha analizzato il proprio weekend da urlo, con lucidità e quella consapevolezza che la rendono un avversario temibilissimo per chiunque.

