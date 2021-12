Edilizia privata, Impresa Percassi si conferma tra le prime 50 aziende italiane - BergamoNews

Bergamo. Impresa Percassi si conferma tra le 50 aziende leader nelle costruzioni dell’edilizia privata in Italia guadagnando una posizione nel ranking 2020 rispetto all’anno precedente. Lo ha sancito il terzo Rapporto Classifiche “Le prime 50 imprese di costruzioni dell’edilizia privata” edito dalla nota società di ricerca Guamari e curato dal professor Aldo Norsa.

Il rapporto analizza le performance economico finanziarie delle migliori 50 imprese italiane dell’edilizia privata nel 2020, classificate per valore della produzione. In questa graduatoria, Impresa Percassi – società tra i principali general contractor in Italia nel segmento dell’edilizia civile privata e controllata dal Gruppo Costim, con 150 milioni di euro di valore della produzione registrato nel 2020 – guadagna una posizione nel ranking rispetto all’anno precedente, posizionandosi al settimo posto, alle spalle di Colombo Costruzioni e precedendo Pizzarotti. L’impresa bergamasca –insieme a Techbau– è l’unica società del settore a far parte del programma ELITE di Borsa Italiana ed è la sola ad aver attuato nell’ultimo anno un’importante operazione di crescita esterna, con l’aggregazione della Mangiavacchi Pedercini.

Per l’impresa bergamasca il rapporto evidenzia come nel 2020 gli investimenti in edilizia (prevalentemente privata) pesano per l’80,8% sul totale delle costruzioni. Nello specifico, in prima linea, si trovano quelli per le abitazioni (in maggioranza private) con il 12,9% per le nuove e con il 36,6% per quelle oggetto di manutenzione (in crescita del 14% rispetto al 2019).

L’impresa Percassi lavora esclusivamente nell’edilizia privata spaziando nelle diverse tipologie: residenziale, industriale e logistico, terziario e residenziale, retail e nello smart district a uso misto che nel 2020 si riflette nel nuovo paradigma immobiliare Chorus Life di Bergamo, ideato e promosso da Domenico Bosatelli.

Nel 2020 il portafoglio ordini di Impresa Percassi ha visto un incremento del 16,7% con 150 milioni di euro di nuove commesse – il cui 10% proviene dal mercato francese di Percassi Bâtiment – tra le quali la realizzazione a Milano di uno studentato per conto di Castello Sgr, e a Roma di un edificio direzionale in zona Eur per Antirion Sgr.

