Confartigianato, premio di fedeltà a 22 aziende di Romano di Lombardia - BergamoNews

Venerdì 26 novembre negli spazi del Filandone di Martinengo sono state premiate 22 imprese del Polo di Romano che hanno ricevuto il riconoscimento per la Fedeltà Associativa assegnato da

Confartigianato Imprese Bergamo alle imprese che hanno confermato la propria fiducia rinnovando la tessera associativa per 40 e più anni.

L’incontro è stato aperto dal saluto del Rappresentante del Polo di Romano di Lombardia Massimiliano Fratus che ha detto “È per me un vero piacere esser qui per premiare le aziende del Polo che rappresento. È anche grazie a voi che oggi Confartigianato Imprese Bergamo è la più grande organizzazione di rappresentanza della provincia di Bergamo” e ha ringraziato il Presidente

di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini e il Vice Presidente Ivan Morotti per la partecipazione all’evento.

Anche il Presidente Giambellini nel suo intervento si è congratulato con le imprese premiate e ha sottolineato il suo apprezzamento per la location in cui è stato ospitato l’evento: una vecchia

Filanda di Martinengo trasformata in un luogo di cultura e di aggregazione, grazie alla biblioteca e allo splendido auditorium dotato di strumenti multimediali di spessore.

Il Vice Presidente Ivan Morotti, dopo il suo saluto, ha illustrato il riconoscimento destinato alle aziende premiate: si tratta di medaglie in argento 925, pezzi unici, incastonati in una custodia di

plexiglass, appositamente creati per Confartigianato Imprese Bergamo dai maestri orafi artigiani associati, tra i quali lui stesso.

Presenti i Consiglieri del Polo di Romano di Lombardia Carlo Cassinelli, Achille Galli, Maurizio Giardini e Sara Zerbini che hanno illustrato il mestiere svolto, mentre Mario Seghezzi Consigliere del Polo e Sindaco del Comune di Martinengo, con molta commozione, ha salutato i presenti e descritto i propri sentimenti nella doppia veste di artigiano falegname e amministratore locale, sottolineando che: “un Artigiano non fa l’Artigiano – ha detto – bensì vive da Artigiano”.

Il Presidente Giambellini ha voluto donare al sindaco-consigliere una medaglia come segno di riconoscenza. “Sono orgoglioso di avere al tavolo un consigliere con una carica amministrativa –

ha detto – perché descrive l’importanza di ricoprire un ruolo ambivalente, un processo che agevola l’approccio alla vita lavorativa e alla vita associativa”.

Tra i partecipanti anche lo storico artigiano ed ex Consigliere Vittorio Vegini.

Le 22 imprese che hanno ricevuto il premio sono:

Asperti Piermario (Covo – bruciatorista), Carpenteria metallica Rubini di Carsana e Pizzetti Snc (Barbata – fabbricazione di porte etc. in metallo), Eredi Piana di Piana Carlo & c. Snc (Martinengo – verniciature metalliche a fuoco), Eurolamp S.r.l. (Cologno al Serio – montaggio lampadari), F.G. di Guarnieri Gianpietro & c. Snc (Morengo – lucidatura laccatura mobili e serramenti), F.lli Bertocchi Snc di Bertocchi g. & c. (Martinengo – officina riparazione motori e macchine agricole), F.P. Di Pedretti Mario & C (Pumenengo – officina meccanica), Falegnameria f.lli Forlani Snc (Ghisalba – fabbricazione porte e finestre in legno), Falegnameria l’Artigiana S.r.l. (Ghisalba – costruzione serramenti e mobili), Idraulica M.P.V. di Vescovi Angelo & C. Snc (Palosco – installazione impianti idrotermosanitari), Lanzini Giovanni (Romano di Lombardia – piastrellista), Luca S.n.c. di Maver Maurizio & C. (Cologno al Serio – posa in opera pavimenti in legno), Martinelli Massimo (Romano di Lombardia – vetraio e relativa posa in opera), Pasticceria di Guerini Giovanni (Cividate al piano – confezioni paste e dolciumi), Pelucchi Calisto Angelo (Pognano – muratore), Plebani srl (Romano di Lombardia – industria cucine componibili), Rasa di Maria Ravasio & C. Snc (Mornico al Serio – autotrasporti), Recanati Osvaldo (Spirano – elettricisti per impianti elettrici rip. elettr), S.t.l. Srl (Lurano – lav. in genere di lamiere), Soprani Bruno (Romano di Lombardia – autotrasporti), Suardi Italo Rosilio (Romano di Lombardia – autotrasporti c/t), Verniciatura Bergamini Edoardo & C. Snc (Urgnano – verniciatura industriale).

Oltre alle medaglie, i premiati hanno ricevuto anche un omaggio “solidale”, ossia il “Poster per la ricerca”, simbolo dell’iniziativa di solidarietà di Confartigianato Imprese Bergamo e Conad Centro Nord, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare ARMR – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, per finanziare borse di studio per giovani ricercatori che stanno indagando sulle cause del Covid-19.

© Riproduzione riservata

