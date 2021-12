Bergamo, arriva la rotatoria all'incrocio tra via Autostrada e via Carnovali - BergamoNews

Bergamo. Gli automobilisti bergamaschi in entrata e in uscita dalla città potrebbero dire addio, entro il prossimo anno, al semaforo che regola l’incrocio tra le vie Autostrada e Carnovali.

Al suo posto, infatti, sorgerà una nuova grande rotatoria, abbellita da una fontana con giochi d’acqua: è questa infatti la soluzione proposta e approvata dalla Giunta del Comune di Bergamo nei giorni scorsi, un investimento di circa 1,5 milioni di euro per migliorare il traffico della zona e bissare il successo e l’efficacia registrati in questi ultimi anni da un intervento molto simile realizzato a poche decine di metri di distanza, ovvero nel quartiere di Malpensata, tra via don Bosco, via Gavazzeni e la stessa via Carnovali.

Quarantasette metri di diametro è la dimensione della futura rotatoria, il cui cantiere potrebbe avere inizio entro il 2022.

La rotatoria sarà a due corsie, gli attraversamenti pedonali – dotati di segnaletica retroilluminazioni con boe lampeggianti e un sistema di illuminazione – saranno previsti in corrispondenza di ogni braccio della rotonda, eccezion fatta per quello lungo via Autostrada. Per poter realizzare la rotatoria, il Comune dovrà necessariamente intervenire nell’area ora d’accesso al Punto Blu di via Autostrada.

Al centro della nuova rotatoria sorgerà una fontana, che a sua volta sarà circondata da un anello verde nella sua parte più esterna. Disporrà di circa 40 getti d’acqua concentrici e di un grande getto centrale che potranno essere accesi e spenti da remoto.

“La nuova rotatoria – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – rappresenta un lavoro molto importante per quest’area della città e prosegue il grande intervento di ripensamento di tutto il quartiere della Malpensata, da sempre schiacciato dal traffico in ingresso in città e dalla presenza di ferrovia, autostrada e circonvallazione. A differenza del rondò lungo via don Bosco, abbiamo pensato di realizzare al centro della nuova rotatoria una fontana, semplice, in stile che possiamo definire contemporaneo, circolare, con una struttura esterna in corten e 40 diversi getti d’acqua illuminati a led. Nelle prossime settimane ultimeremo la progettazione esecutiva dell’intervento e poi passeremo alle procedure di appalto. L’intento è quello di concludere il cantiere entro la fine del 2022, in tempo per l’appuntamento con la Capitale della Cultura 2023”.

“La rotatoria permette anche di mettere in sicurezza e contenere la velocità dei transiti in quell’incrocio nelle ore notturne, quanto il traffico diminuisce – spiega Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità – Questo intervento completa una serie di modifiche che hanno radicalmente mutato l’assetto di questa zona, quali recupero dell’area ex gasometro con funzione a parcheggio, la creazione della nuova rotatoria in via Don Bosco, gemella di quella oggi in progettazione, lo spostamento del mercato e la creazione del nuovo piazzale di Via Spino, l’attuazione del piano della sosta in questa zona con la creazione anche di posti per residenti, il futuro ampliamento del parco della Malpensata con un’operazione di depavimentazione su una porzione rilevante dell’attuale piazzale”.

