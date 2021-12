Ance Bergamo festeggia il Natale: 150 imprenditori al Donizetti - BergamoNews

Bergamo. È un Natale finalmente in presenza quello festeggiato domenica da Ance Bergamo al Teatro Donizetti.

Oltre 150 imprenditori hanno aderito all’invito della presidente, Vanessa Pesenti, per assistere all’opera lirica “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. L’opera è stata preceduta da un momento di presentazione riservato alle imprese edili bergamasche e condotto dal direttore artistico Francesco Micheli, mentre al termine dello spettacolo si è tenuto un momento conviviale nel Ridotto del Teatro.

“Ancora una volta – ha ricordato Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo, salutando i presenti con il neopresidente dei giovani imprenditori edili bergamaschi, Federico Roncelli – abbiamo scelto, per ritrovarci, una cornice, come è il Teatro Donizetti, che ben rappresenta l’arte e la bellezza che, ogni giorno, cerchiamo di trasmettere attraverso il nostro costruire”.

Un’occasione per rinsaldare il legame tra l’associazione degli imprenditori edili e il teatro cittadino: Ance Bergamo ha infatti sostenuto la sua ristrutturazione o oggi ne sostiene l’attività.

“Inutile ricordare – ha continuato poi la presidente – quanto siano stati difficili e cosa abbiano rappresentato per Bergamo questi ultimi due anni. Lo abbiamo sperimentato ogni giorno, nella nostra quotidianità. L’emergenza sanitaria ci ha però lasciato almeno un’eredità di cui dobbiamo fare tesoro: abbiamo capito che serve la collaborazione di tutti per affrontare e risolvere i problemi. E questo mi aiuta a guardare al futuro con un pizzico in più di ottimismo. Molto ci attendiamo dal Pnrr che ha confermato la centralità del nostro settore.Siamo al lavoro perché ci sia una reale ricaduta di questi investimenti sulle nostre imprese e, per quanto possibile, sul nostro territorio. Solo così, infatti, saremo in grado di rendere Bergamo sempre più attrattiva e anche di incentivare la crescita del tessuto imprenditoriale locale”.

