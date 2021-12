Weekend da record all'Asst Bergamo Est: somministrati 4.150 vaccini anti Covid - BergamoNews

Weekend da record per la campagna vaccinale organizzata nei centri dell’Asst Bergamo Est, che attualmente gestisce i punti di somministrazione di Chiuduno, Clusone, Rogno e Albino, in quest’ultimo caso in collaborazione con Iniziativa Medica Lombarda.

Negli ultimi giorni, infatti, sono state somministrate 4.150 dosi di vaccino anti Covid, per la soddisfazione degli operatori.

“Impegno e determinazione sono le caratteristiche ci hanno consentito di raggiungere traguardi importanti, anche in campo vaccinale – commenta con orgoglio il direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati -. Sono 650.000 le dosi di vaccinazioni anti COVID-19, più le antinfluenzali e quelle dedicate agli adolescenti, somministrate dall’inizio della campagna, senza nessun arresto. Giorni di intenso lavoro per tutti gli operatori coinvolti che meritano un plauso; ci hanno consentito di offrire un servizio irrinunciabile, superando ogni difficoltà. Attenzione e allerta massima anche nei presidi ospedalieri. Perché la battaglia contro il COVID-19 non è ancora finita”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!