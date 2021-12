Opa Cup, a Goms ottimo secondo posto per Lucia Isonni tra le juniores - BergamoNews

L’Opa Cup regala immediatamente soddisfazioni allo sci di fondo bergamasco.

Dopo la vittoria in Coppa Italia di Denise Dedei, il movimento orobico ha avuto modo di festeggiare il podio di Lucia Isonni, seconda nella sprint juniores di Goms.

La 18enne di Schilpario ha contributo a una giornata magica per la Nazionale Italiana terminando la prova in tecnica libera alle spalle della connazionale Nadine Laurent.

Reduce dal nono posto nella 5 chilometri vinta dalla valdostana, la portacolori dell’Esercito è migliorata gradualmente cogliendo l’ottavo tempo in qualificazione e ottenendo così l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Brava a risparmiare energie sia nella batteria dei quarti di finale che in quella di semifinale (vinte entrambe dalla francese Liv Coupat), la giovane scalvina si è messa in luce nel corso della sfida decisiva mettendosi immediatamente in scia a Laurent.

Il ritmo impostato dal talento di Gressoney Saint-Jean sulla prima salita è costato caro alla bergamasca che si è dovuta accontentare della piazza d’onore, gestendo al meglio il rientro della transalpina Cloe Pagnier.

Si è interrotta invece al primo turno la corsa di Martina Bellini che, dopo una buona qualifica, ha concluso la gara senior in diciottesima posizione.

© Riproduzione riservata

